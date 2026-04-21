All'inizio, lo show sembrava un semplice gioco di riferimenti e parodie di supereroi Marvel e DC, in un’atmosfera quasi da carnevale nerd. Tuttavia, nel tempo, alcuni aspetti della serie hanno mostrato segni di stanchezza, portando gli spettatori a chiedersi cosa non funzioni più come prima. La narrazione e i personaggi sembrano aver perso parte della spontaneità originaria, lasciando spazio a elementi meno convincenti rispetto al debutto.

Ammettiamolo, all’inizio sembrava tutto molto innocuo. Sembrava di essere dentro una specie di carnevale nerd in cui giocare a riconoscere le parodie di vari supereroi Marvel e DC. Da Patriota, la versione megalomane di Superman che incontra una specie di Capitan America radicale a A-train, via di mezzo tra Flash e Quiicksilver, e così via. Invece no. The Boys era molto più di questo. The Boys ci stava solo avvisando, ed era molto più profonda di quanto volesse sembrare. Non era un gioco divertente, era un avvertimento. Una profezia dei tempi balordi che stavano arrivando. Col senno di poi, forse, The Boys è la cosa più vicina a Watchmen vista dopo Watchmen.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cosa non funziona più in The Boys

This 2-Second Scene Changes EVERYTHING in The Boys Season 5

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