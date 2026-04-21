Coppa Italia oggi semifinale Inter-Como – La partita in diretta

Oggi si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, con il ritorno della sfida che si disputa a San Siro. La partita si svolge martedì 21 aprile e viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. I nerazzurri, con l’allenatore in carica, affrontano la squadra di Fabregas in una fase importante della competizione nazionale. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni in questa coppa.

(Adnkronos) – Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale – in diretta tv e streaming -. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia, che ha lasciato tutto aperto in ottica qualificazione per la finale. Dove vedere Inter-Como? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su Canale 5. La partita si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La finale di Coppa Italia si giocherà il 13 maggio. Chi passa il turno affronterà all'ultimo atto del torneo la vincente di Atalanta Lazio, in programma domani sera alle 21.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

INTER VS COMO | COPPA ITALIA | SEMIFINALE ANDATA | IN DIRETTA

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