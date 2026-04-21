La finale della Coppa Italia 20252026 si avvicina, con le semifinali di ritorno che decideranno le due squadre che si sfideranno per il titolo. La manifestazione ha un valore complessivo che supera i sette milioni di euro, considerando premi e diritti televisivi distribuiti alle squadre partecipanti. Le cifre rappresentano una parte significativa delle entrate generate dall’evento, che coinvolge diverse società e media nazionali.

La Coppa Italia 20252026 entra nella fase decisiva con le semifinali di ritorno che determineranno le due squadre finaliste. In corsa ci sono Inter e Como da una parte del tabellone, Lazio e Atalanta dall’altra. Oltre all’aspetto sportivo, la competizione rappresenta anche una fonte di ricavi per i club. Il percorso fino alla finale garantisce infatti incassi progressivi, che aumentano turno dopo turno. Arrivare all’ultimo atto significa assicurarsi almeno 1,9 milioni di euro, cifra destinata alla finalista perdente. Un importo che si somma ai premi già ottenuti nelle fasi precedenti. I premi della Coppa Italia 20252026. Il sistema di distribuzione dei ricavi si basa su una ripartizione del montepremi complessivo, che dipende anche dalla vendita dei diritti televisivi internazionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Coppa Italia, finale da oltre 7 milioni: quanto guadagnano le squadre tra premi e diritti TV

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