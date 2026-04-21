Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove orali del concorso per docenti di scuola secondaria, bandito con DDG n. 29392025. Le commissioni sono state costituite e le lettere di avvio sono state estratte, consentendo così l'avvio ufficiale delle prove orali e pratiche, dove previste. La fase si svolge in diverse fasi, con le prove che proseguiranno secondo il calendario stabilito.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3: la prova orale Altri aggiornamenti Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Ricorso contro gli esiti delle prove orali del concorso scuola PNRR 3; Elenchi regionali 2026: quando sono utilizzati?; Assunzioni Docenti 2026: gli Elenchi regionali per il ruolo avranno priorità sulle GPS sostegno? Ecco come cambia l'ordine delle immissioni in ruolo. Tutte le indicazioni indispensabili in materia. Concorso docenti PNRR3: delusione di una candidata promossa per una classe di concorso e bocciata per un’altra a poca distanza di tempo. Lettera alle commissioniConcorso docenti PNRR3: pubblichiamo la lettera di una candidata, che si rivolge direttamente alle commissioni concorsuali per esprimere la propria delusione nei confronti del giudizio ricevuto. Lo sc ... orizzontescuola.it Prova orale dei concorsi docenti umana, troppo umana. Letterainviata da prof. Luca Farruggio - Gentile Ministro Valditara, dopo aver letto su OrizzonteScuola la testimonianza di una collega che, al concorso PNRR3, è risultata vincitrice per una classe di concor ... orizzontescuola.it Buongiorno, vorrei chiedere una informazione. Ho partecipato al concorso pnrr3 su posto comune EEEE regione Sicilia, in relazione alla valutazione dei titoli, viene calcolato il servizio prestato su ADEE per lo specifico grado Grazie in anticipo. facebook