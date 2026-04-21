Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso dedicato all'infanzia e alla primaria, in ambito PNRR3. Le convocazioni sono state inviate ai candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto e che risultano ammessi alla fase successiva. La procedura si riferisce alle convocazioni stabilite dal decreto di pubblicazione numero 2398 del 2025. La prova si svolgerà nelle prossime settimane, secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

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