Un giocatore ha dichiarato che la squadra si merita l’ingresso nei play-off, attribuendo grande valore a un uomo che da quarant’anni si impegna per la squadra, facendo sacrifici continui. La frase sottolinea la convinzione di una meritata opportunità per la squadra, con un riferimento alla dedizione di una figura chiave che rappresenta un punto di riferimento nel club.

"L’ingresso nei play-off credo che ce lo meritiamo tutto e soprattutto quell’uomo che ogni anno da 40 anni fa mille sacrifici per questa squadra". Chi parla è Maurizio Caluri, direttore sportivo della Tarros e figlio del presidente Danilo a cui ha rivolto la propria dedica. Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di coach Gabriele Ricci che parla giustamente di "impresa" soprattutto se si considera come l’avventura fosse partita la scorsa estate: nuovo allenatore, tra l’altro al suo esordio in una squadra senior, nuovo roster per nove decimi e ringiovanito in maniera sostanziale (quattro 2005 ed un 2006), l’infortunio a Sabbadini ancor...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ci meritiamo proprio l’ingresso nei play-off"

Action Movie | Mercenaries strike terrorists hard, eliminating enemies with lethal gear

Notizie correlate

Il massaggiatore viso 6 in 1 in offerta è l’alleato dalla K-beauty che ci meritiamo tutteCreme, sieri, essenze, maschere, quando si tratta di prendersi cura della pelle e del proprio viso vale tutto, compresi i device iper tecnologici che...

A Pasqua ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici regionaliIngresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana domenica 5 aprile.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Ci meritiamo proprio l’ingresso nei play-off; Zaynab Dosso: Riscopro me stessa e trovo la velocità; Orti di San Grato a Ivrea, i cittadini: Non meritiamo l’abbandono; Brescia, Corini: Destino nelle nostre mani, meritiamo più rispetto.

Il Castelfidardo ci crede. Lavoriamo con forza. Ci meritiamo l’obiettivo»Alla fine lacrime di amarezza nel Chieti e di gioia nel Castelfidardo per un sogno che si sta avverando per i fidardensi. Quello di andare a giocarsi la salvezza nel playout. Sempre più una realtà ... ilrestodelcarlino.it

Alla fine ci siete riusciti: a 10' dalla fine ho spento tutto. E se chiarimento ci dev'essere, si faccia presto, prestissimo. Possibilmente domani. Perché uno scempio così fino a fine Maggio proprio non ce lo meritiamo. - facebook.com facebook