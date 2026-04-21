Chelsea al bivio | addio ai giovani per salvare la stagione?

Il Chelsea si trova in una fase delicata, con risultati sportivi deludenti e decisioni di mercato che hanno portato a un cambio di rotta nella formazione. Prima della prossima partita all’Amex, la dirigenza ha scelto di fare affidamento su giocatori più esperti, lasciando fuori giovani promesse. La squadra si prepara quindi a mettere in campo un assetto diverso, con l’obiettivo di invertire il trend negativo e salvare la stagione.

Il Chelsea affronta un momento di estrema fragilità sportiva e gestionale proprio mentre si prepara alla sfida all’Amex. Con soli cinque incontri rimasti per tentare la conquista della Champions League, i Blues si trovano a sette punti di distacco dalla vetta, trasformandosi ormai in una squadra outsider a causa di un crollo prestazionale avvenuto nel periodo più delicato della stagione. Il tramonto del modello giovanile e la gestione Rosenior. Le mura di Stamford Bridge respirano aria di cambiamento radicale dopo le voci che circolano su un possibile cambio di rotta durante la prossima finestra di mercato. Il progetto basato sulla valorizzazione dei giovani talenti, che aveva preso spunto dal modello seguito dal Brighton, sembra aver esaurito la sua efficacia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chelsea al bivio: addio ai giovani per salvare la stagione? Notizie correlate Napoli-Chelsea decisiva, Chiariello: stagione al bivioL’attesa per Napoli-Chelsea cresce e con essa la consapevolezza dell’importanza cruciale della sfida europea in programma questa sera al Maradona. Siamo al bivio: salvare famiglie e imprenditori o il 3% suicidaHa senso impiccarsi per delle regole che non hanno alcun fondamento? Per quanto riformato più volte, il «mito del 3 per cento» resiste ed è divenuto...