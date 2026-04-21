Beautiful streaming replica puntata 21 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, martedì 21 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana. La trama si è concentrata sulla notizia improvvisa della morte di un personaggio di nome Hollis, che ha colpito i protagonisti e i telespettatori. La puntata è disponibile in replica su diverse piattaforme online, tra cui Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno. Hollis era benvoluto da tutti, persino da Steffy. Li supervisiona l’autopsia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 21 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 21 febbraio 2026 | Video Mediaset Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Beautiful: Domenica 19 aprile Video; Beautiful: Domenica 12 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 17 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 13 aprile 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 13 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/nino-dangelo-lintervista-integrale_F314098201060C40 Per chi non l'ha visto.. - facebook.com facebook