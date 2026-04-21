Oggi è stata trasmessa un’altra puntata della soap opera americana Beautiful, che da oltre 25 anni va in onda nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi si è perso la diretta può recuperare la replica in streaming, anche se i dettagli su dove e come vederla sono ancora disponibili. La puntata ha visto i protagonisti affrontare nuove vicende, mantenendo l’appuntamento quotidiano con gli spettatori.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 21 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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