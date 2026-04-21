Be my sunshine replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna, dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento e Haziran resta molto sorpresa. Il ragazzo che ha di fronte non è più lo stesso. Alper e Biricik hanno alzato un po’ il gomito. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 20 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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