Azalee a Piazza di Spagna una tradizione lunga due secoli | 340 esemplari per la primavera 2026

Ogni primavera, Piazza di Spagna si anima con le azalee, creando un’atmosfera diversa dal solito. Per la prossima stagione, sono previste 340 piante, mantenendo così una tradizione che dura ormai da oltre due secoli. Le azalee riempiono di colore la famosa scalinata di Trinità dei Monti, attirando visitatori e appassionati di fiori provenienti da diverse zone. Questo evento si ripete ogni anno, diventando un appuntamento fisso per la stagione primaverile.

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, Piazza di Spagna torna a vestirsi di colori grazie alle azalee che riescono a trasformare la Scalinata di Trinità dei Monti in uno spettacolo unico. Per il 2026 sono 340 gli esemplari protagonisti di una tradizione che affonda le radici in oltre due secoli di storia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione. LEGGI ANCHE: «Mettersi in relazione con lo spazio»: l’esperienza radicale di ‘PaperNorthern Lights’ Roma, le azalee in Piazza di Spagna: una tradizione storica tra bellezza e cura. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La presenza delle azalee a Piazza di Spagna è una consuetudine che risale all’Ottocento, con piante provenienti dal Semenzaio di San Sisto, attivo sin dal 1814.🔗 Leggi su Funweek.it

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A piazza di Spagna tornano le azalee; Roma: a Piazza di Spagna tornano le azalee sulla scalinata di Trinità dei Monti - Radio Globo; Torna la mostra delle azalee a Piazza di Spagna - Quotidiano La Voce; Fioriscono le azalee a Piazza di Spagna: 200 piante bianche e rosa sull'iconica scalinata di Trinità dei Monti.

Azalee a Piazza di Spagna, una tradizione lunga due secoli: 340 esemplari per la primavera 2026A primavera Piazza di Spagna si colora con 340 azalee: una tradizione secolare che trasforma Trinità dei Monti in uno spettacolo unico. funweek.it

A piazza di Spagna tornano le azaleePosizionate, nel periodo di fioritura, oltre 200 piante del semenzaio di San Sisto. Una tradizione che risale agli anni '30 del Novecento. L'assessore Alfonsi: «Simbolo della bellezza di Roma» ... romasette.it

Roma Capitale. . #INFORoMA WEB TV - ROMA TI OFFRE: Da San Sisto a Piazza di Spagna: torna la primavera delle azalee Un rito che da oltre settant’anni celebra la primavera romana. Siamo andati al Semenzaio di San Sisto per raccontare il lavoro d - facebook.com facebook

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