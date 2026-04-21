Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | consulta tutte le date di pagamento

L'Assegno di Inclusione (ADI), introdotto a partire dal 1° gennaio 2024, rappresenta un aiuto economico rivolto ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026, sono state comunicate le date di pagamento di questa misura di sostegno. Si tratta di un intervento che mira a supportare le famiglie con risorse limitate, con pagamenti programmati nel corso del mese.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pagamenti INPS Aprile 2026: tutte le date di Pensioni, Assegno Unico, ADI, SFL e NASpI

Panoramica sull’argomento

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Vi allego tutte le schermate Adi INPS non ha mai pagato l’assegno di inclusione (ADI) 27/28/29/30 anzi l’ha sempre anticipato.! C’è stato qualche pagamento il 27/28 ma solo x le lavorazioni straordinarie.! Quindi è inutile continuare a dire sotto i post che l’IN - facebook.com facebook