Arezzo ha registrato 244 incendi domestici nel corso dell’ultimo anno, secondo i dati ufficiali. Recentemente sono stati avviati corsi di formazione per insegnare alle persone come spegnere un incendio in casa. La situazione si presenta seria e senza mezzi termini, come sottolineano le fonti ufficiali che si occupano di sicurezza e prevenzione. La questione coinvolge molte famiglie e richiede interventi pratici e immediati.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Confartigianato di Arezzo AREZZO – Oh, qui un se scherza mica: il foco quando parte un domanda permesso. E a Arezzo, nel 2025, i Vigili del Fuoco son dovuti correre ben 244 volte dentro le case. Altro che “eh ma tanto a me un me succede”. succede, eccome se succede. Tra fili che fanno scintille, canne fumarie intasate e fornelli lasciati lì “un minuto solo”, basta un attimo e la cucina diventa un falò. E poi via: fumo, danni, paura e, se va male, anche peggio. I numeri parlano chiaro: in tutta Italia nel 2024 ci sono stati più di 226mila interventi per incendi ed esplosioni, e una bella fetta proprio dentro le abitazioni.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il foco un guarda in faccia a nessuno: 244 incendi in casa e ora t’insegnano pure a spengelli

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