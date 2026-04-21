almanacco del 21 04 2026

almanacco del giorno martedì 21 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale e Oggi sento un'aria di festa particolare nell'aria è proprio perché oggi è il natale di Roma secondo la leggenda il 21 aprile del 753 avanti Cristo Romolo traccia il solco sacro fondando la città di Roma con più oggi bene 2779 anni Un augurio speciale a tutti Romania chiama la città che è stata la culla della nostra civiltà la chiesa ricorda oggi Sant'Anselmo d'Aosta invece dottore della Chiesa filosofo e teologo raffinato fu arcivescovo di Canterbury E venne considerato uno dei padri della logica occidentale un nome importante per una mente che c'è di.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 21 aprile 2026

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ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 22 aprile Il Sole sorge alle 06:28 e tramonta alle 20:18. Il culmine è alle 13:23. Durata del giorno tredici ore e cinquanta minuti. La Luna sorge alle 02:18 con azimuth - facebook.com facebook

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