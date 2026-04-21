Aliexpress Cavo Di Prolunga USB C | Test Pratico

Un nuovo test pratico ha analizzato un cavo di prolunga USB C venduto su una piattaforma di e-commerce. L’articolo include un avviso di affiliazione, specificando che potrebbero esserci commissioni per acquisti tramite i link, senza costi aggiuntivi per chi acquista. La comunicazione è trasparente e rivolta ai lettori interessati a dettagli sui prodotti disponibili online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Ricarica a 100W: basta per MacBook Pro e Switch?. L’analisi delle specifiche tecniche di questo cavo di prolunga USB-C indica un supporto alla ricarica rapida fino a 100W. Questo valore nominale è un parametro fondamentale per chi deve gestire dispositivi con profili di assorbimento energetico elevati. Per quanto riguarda il MacBook Pro, la capacità dichiarata di 100W rientra nel range necessario per sostenere le funzioni di ricarica dei laptop di questa categoria, che spesso richiedono alimentazione costante per mantenere i livelli di batteria durante l’uso intensivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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