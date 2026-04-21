Affari Tuoi allunga fino al 19 luglio 2026 | la decisione della Rai

La Rai ha annunciato che Affari Tuoi, il famoso programma dei pacchi, continuerà fino al 19 luglio 2026. La decisione rappresenta un'estensione insolita per la trasmissione, che manterrà la propria collocazione storica nel palinsesto. Dopo questa data, il programma cederà il passo a Marco Liorni, che condurrà una nuova versione de L’Eredità nel tradizionale orario post Tg delle 20.

Sarà un anno davvero particolare per i fans di Affari Tuoi. Il programma dei pacchi di Rai Uno infatti, si prolungherà fino al 19 luglio – segnando un evento senza precedenti – per poi passare il timone a Marco Liorni, con una versione de L’Eredità nella prestigiosa fascia post TG delle 20. Questo è quanto emerge dai palinsesti estivi della TV di Stato approvati dal Consiglio di Amministrazione. Stefano De Martino contrasta Gerry Scotti fino al 19 luglio. Non era mai accaduto che il programma condotto da Stefano De Martino si allungasse fino al 19 luglio, e la scelta fatta quest’anno dalla Rai è senza dubbio dovuta alla necessità di contrastare il successo de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e in onda ogni sera su Canale 5.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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