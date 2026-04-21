Accampamenti all' ex Sloi di Trento Demattè FdI | Superato il limite della decenza

Un'area precedentemente industriale a Trento Nord, nota come ex Sloi, continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica. Recentemente, un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato che la gestione di questa zona ha superato il limite della decenza politica e amministrativa, sottolineando come le condizioni attuali siano diventate motivo di discussione e critica. La questione riguarda principalmente lo stato di abbandono e le problematiche legate all'area.

“La situazione delle aree ex Sloi a Trento Nord ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa. È inaccettabile che, a fronte di un sequestro probatorio in vigore dalla fine di novembre 2023, un’area di tale delicatezza ambientale e giudiziaria continui a essere terreno.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Il caso di Johnny Somali in Corea del Sud: lo youtuber che ha superato il limite della decenzaNon sempre è facile approcciarsi a una cultura differente, soprattutto se questa si mostra diametralmente opposta alla nostra. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ? Accampamenti all'ex Sloi di Trento, Demattè (FdI): Superato il limite della decenza; Ex Sloi, Fratelli d’Italia contro la giunta Ianeselli: Accampamenti che persistono nell’area sequestrata; DEGRADO NELL’AREA EX SLOI A TRENTO NORD, NUOVE OCCUPAZIONI E SCONTRO POLITICO SULLA SICUREZZA; DEMATTÈ (FDI - CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO) * AREE EX SLOI: ACCAMPAMENTI CHE PERSISTONO, IN BARBA AGLI OBBLIGHI DELLA CUSTODIA GIUDIZIARIA. No bypass, per ex Sloi e Carbochimica 2 barriere idraulicheA 47 anni dalla chiusura della Sloi, la situazione continua ad essere preoccupante. Siamo di fronte ad un'area profondamente inquinata. In una situazione di questo tipo, abbiamo la necessità di ... ansa.it TRAGEDIA A TRENTO: GIOVANE DI 27 ANNI MUORE PER UN ATTACCO D'ASMA Tamara Rosas, una giovane di 27 anni originaria di Cagliari, è deceduta a causa di un violento attacco d’asma. La ragazza stava viaggiando in auto insieme al fidanzato, resi - facebook.com facebook S’è presa sulle spalle la responsabilità, il non Trentino Tommaso Giagni, di raccontare in forma di romanzo la storia della SLOI e della temperie socio-economica del Trentino dell’epoca (ma anche attuale). x.com