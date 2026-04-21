Accampamenti all' ex Sloi di Trento Demattè FdI | Superato il limite della decenza

Da trentotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area precedentemente industriale a Trento Nord, nota come ex Sloi, continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica. Recentemente, un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato che la gestione di questa zona ha superato il limite della decenza politica e amministrativa, sottolineando come le condizioni attuali siano diventate motivo di discussione e critica. La questione riguarda principalmente lo stato di abbandono e le problematiche legate all'area.

“La situazione delle aree ex Sloi a Trento Nord ha ormai superato il limite della decenza politica e amministrativa. È inaccettabile che, a fronte di un sequestro probatorio in vigore dalla fine di novembre 2023, un’area di tale delicatezza ambientale e giudiziaria continui a essere terreno.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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