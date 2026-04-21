Domani a Milano si terrà la prima conferenza nazionale dedicata a “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. L’evento si svolge in occasione della Giornata mondiale della Terra e sarà trasmesso in diretta a partire dalle 9:30. L’iniziativa è promossa da un ente di gestione dei rifiuti e mira a approfondire i temi legati alla comunicazione ambientale e alla responsabilità del giornalismo in materia di sostenibilità.

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile 2026, CONAI promuove la prima conferenza nazionale “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. L'appuntamento è a Milano, presso Palazzo Emilio Turati, con inizio alle ore 9.30 e conclusione prevista alle 13.30. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mettere al centro una questione sempre più rilevante: il ruolo dell'informazione nella transizione ecologica. In un contesto in cui i temi ambientali sono costantemente presenti nel dibattito pubblico e nell'agenda mediatica, diventa fondamentale interrogarsi sulla qualità del racconto giornalistico. Capita che la sostenibilità venga trattata con approcci semplificati, polarizzanti o fortemente emotivi, che rischiano di compromettere la comprensione dei fenomeni e la fiducia dei cittadini.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Milano la prima conferenza nazionale Sostenibilità e giornalismo responsabile - Diretta domani dalle 9:30

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