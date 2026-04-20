Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno alla fiera Exposanità 2026, che si terrà a Bologna dal 22 al 24 aprile. La manifestazione si svolgerà in quella città e vedrà la presenza delle due aziende. La loro partecipazione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o gli obiettivi.

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno insieme a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. La presenza congiunta rappresenta un passaggio significativo nel percorso di integrazione tra le due realtà, avviato nel corso dell’ultimo anno con l’ingresso del.🔗 Leggi su Ternitoday.it Zucchetti Centro Sistemi e Afea a Exposanità 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026; Zucchetti Centro Sistemi e Afea a Exposanità 2026; Sanità digitale, alleanza tra Zucchetti Centro Sistemi e Afea: innovazione e dati al centro di Exposanità 2026; Zcs e la gestione digitale nella sanità. Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno insieme a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. La presenza congiunta rappresenta un passaggio significativo nel ... bolognatoday.it Zcs e la gestione digitale nella sanitàZucchetti Centro Sistemi- ZCS Healthcare e Afea a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. lanazione.it 1K views · 16 reactions | La manutenzione ordinaria di un campo sportivo con il modello L350 élite di Ambrogio Robot made by Zucchetti Centro Sistemi, efficienza e risparmio. I nostri esperti robot sono a vostra disposizione per informazioni e sopralluoghi se - facebook.com facebook