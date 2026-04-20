Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026

Da ternitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno alla fiera Exposanità 2026, che si terrà a Bologna dal 22 al 24 aprile. La manifestazione si svolgerà in quella città e vedrà la presenza delle due aziende. La loro partecipazione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o gli obiettivi.

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno insieme a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. La presenza congiunta rappresenta un passaggio significativo nel percorso di integrazione tra le due realtà, avviato nel corso dell’ultimo anno con l’ingresso del.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Zucchetti Centro Sistemi e Afea a Exposanità 2026

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