Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 20 aprile 2026, Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma. La comunicazione riguarda lo stato delle strade e eventuali disagi segnalati dalla regione Lazio. Sul sito e sui canali ufficiali sono stati condivisi dettagli su eventuali chiusure, restringimenti o interventi in corso. L'informazione si rivolge a chi si muove in città e necessita di aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sulla via Flaminia per l'incidente avvenuto in provincia di lunghe code tra via Tuscia e prima porta in direzione Civita Castellana per un altro incidente resta chiusa via Braccianese 3 via della Storta e l'intersezione con la Cassia nei due sensi di marcia ripercussioni sulla Cassia coda partire da via dei Due Ponti in direzione Viterbo Siamo sul raccordo anulare per traffico in internal code tra Cassia vent'anni Salaria poi da Nomentana Prenestina seguire rallentamenti tra Tuscolana e a Pietra Laurentina e Pontina internet.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sulla via Flaminia per l'incidente avvenuto in provincia di lunghe code tra via Tuscia e ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook