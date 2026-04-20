Da oggi, lunedì 20 aprile, le aziende negli Stati Uniti possono chiedere i rimborsi relativi alle tariffe doganali che la Corte Suprema ha giudicato incostituzionali. Dopo una decisione giudiziaria, si apre la possibilità di recuperare i fondi versati a causa dei dazi imposti in passato. La misura riguarda le imprese che hanno subito gli effetti di queste tariffe e ora possono avviare le procedure per ottenere i rimborsi.

A partire da oggi, lunedì 20 aprile, le imprese americane potranno finalmente richiedere i rimborsi per le tariffe che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionali. Il sistema di restituzione, gestito dalla U.S. Customs and Border Protection, aprirà alle 8 del mattino attraverso un portale online dedicato agli importatori e ai loro broker. La decisione della Corte Suprema del 20 febbraio scorso ha stabilito con una maggioranza di 6 a 3 che il presidente Donald Trump aveva usurpato il ruolo costituzionale del Congresso quando, nell’aprile dell’anno precedente, aveva imposto nuove aliquote di tassazione sulle importazioni provenienti da quasi tutti i paesi del mondo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Valanga di rimborsi dopo i dazi di Trump: chi può riavere i soldi da oggi

La Corte Suprema boccia i dazi di Trump: Cosa è Successo

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