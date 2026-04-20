Su Canale 5, il programma di Maria De Filippi viene trasmesso dal lunedì al venerdì e rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto Mediaset. Per chi desidera rivedere l’ultima puntata, sono disponibili diverse modalità di visione, tra cui la replica online e i servizi di streaming. La puntata inedita ha attirato l’attenzione di molti spettatori, mantenendo alta l’attenzione sul format di incontri e discussioni.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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