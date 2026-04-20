Una vita con la toga | alcuni dei più noti avvocati pescaresi tra cambiamenti successi e nuove sfide

Negli studi legali di Pescara, alcuni tra i più noti avvocati hanno vissuto un percorso che va dai fascicoli preparati a mano con lo spago alle pratiche digitalizzate, passando per le innovazioni introdotte dall'intelligenza artificiale. Nel corso degli anni, hanno affrontato numerosi cambiamenti, portando avanti successi e adattandosi alle nuove sfide del settore legale. La loro esperienza riflette l’evoluzione della professione forense nel tempo.

Dai fascicoli cuciti con lo spago agli atti digitali, fino alle prime incursioni dell’intelligenza artificiale. In pochi decenni, come tutta la società, anche il mondo forense ha attraversato una trasformazione profonda, segnata da riforme, innovazioni tecnologiche e nuovi modi di intendere e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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