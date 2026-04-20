Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A sono arrivate diverse notizie che coinvolgono trasferimenti, infortuni e decisioni ufficiali delle squadre. Sono stati annunciati nuovi contratti e ci sono aggiornamenti sui risultati delle partite più recenti. Si sono verificati cambiamenti nella formazione di alcuni club e sono state comunicati dettagli su programmi di allenamento e conferme di allenatori. Le notizie provenienti dal massimo campionato italiano si susseguono senza sosta.

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