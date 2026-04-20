Trame mediterranee | alla Quisquina la mostra che racconta culture e migrazioni

Un viaggio tra culture, identità e storie che si intrecciano nel Mediterraneo. Dal 30 aprile al 2 giugno l’eremo della Quisquina, a Santo Stefano, ospita la mostra “Trame mediterranee” curata dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina e inserita nel progetto “Terra di cieli, acqua e pietre”. Si.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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