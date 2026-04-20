Traffico Roma del 20-04-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 20 aprile 2026 alle 18:30 mostra code e rallentamenti nella zona nord della città. In particolare, via Braccianese Nuova è chiusa a causa di un incidente tra via della. La strada è bloccata e si registrano congestioni lungo le vie limitrofe. Le autorità stanno gestendo la situazione e si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi.

Luceverde Roma a nord della capitale chiusa per un incidente via Braccianese nuova tra via della Storta via Cassia nelle due direzioni ripercussioni al traffico sulla via Cassia intenso il traffico lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è l'uscita per Roma sud e si sta in coda sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria in direzione Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria manifestazione di protesta in via...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-04-2026 ore 18:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 18-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma 28 a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile; Chiusura al traffico veicolare in via San Rufo nel tratto da via Roma a via Dei Crispolti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 20 aprile 2026 – Comune di Rieti; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma. Traffico Roma del 20-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte della capitale è chiusa per incidente via Braccianese ... romadailynews.it Traffico Lazio del 20-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente chiusa la via Braccianese nuova tra via della Storta via Cassia nelle due direzioni per un altro incidente code sul viadotto Giubileo del 2000 da ... romadailynews.it Via Crucis e processioni nei Municipi, la viabilità Venerdì 3 aprile Alle 21:15 Via Crucis al Colosseo, la prima presieduta da Papa Leone XIV. A seguire il Pontefice rivolgerà un discorso ai fedeli e impartirà la benedizione apostolica. Entro la mezzanott facebook