Traffico Roma del 20-04-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Roma alle 11:30 si sono registrati disagi alla viabilità. Secondo il servizio di infomobilità, le informazioni sono fornite da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione riguarda alcune strade della città, che risultano interessate da rallentamenti e possibili blocchi. La circolazione risulta alterata in diverse zone, con code e traffico intenso segnalati in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Stamani in Città via Forte traffico diffuso se ne riscontra in via Aurelia e via Gregorio VII Invia Emo in via della Pineta Sacchetti in via Trionfale in via Salaria & Via Pinciana lungo il tratto Urbano della A24 in via Cavour e via Merulana forte traffico anche su alcuni tratti di via Casilina in via Tuscolana in zona Cinecittà in via Appia Nuova presso il Gra è sul Raccordo Anulare la Pontina è la via del Mare https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260420filedfc0686f-b0a2-43b1-bc3d-714295b0fd7fPmCADtRuPor2uGGSw0a.flac....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

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