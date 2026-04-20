Traffico Roma del 20-04-2026 ore 11 | 30

Stamattina a Roma alle 11:30 si sono registrati disagi alla viabilità. Secondo il servizio di infomobilità, le informazioni sono fornite da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione riguarda alcune strade della città, che risultano interessate da rallentamenti e possibili blocchi. La circolazione risulta alterata in diverse zone, con code e traffico intenso segnalati in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Stamani in Città via Forte traffico diffuso se ne riscontra in via Aurelia e via Gregorio VII Invia Emo in via della Pineta Sacchetti in via Trionfale in via Salaria & Via Pinciana lungo il tratto Urbano della A24 in via Cavour e via Merulana forte traffico anche su alcuni tratti di via Casilina in via Tuscolana in zona Cinecittà in via Appia Nuova presso il Gra è sul Raccordo Anulare la Pontina è la via del Mare https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260420filedfc0686f-b0a2-43b1-bc3d-714295b0fd7fPmCADtRuPor2uGGSw0a.flac....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-04-2026 ore 11:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 11-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma nel pomeriggio manifestazione con corteo tra il Colosseo e piramide non meno di 7000 le persone che partiranno da via Celio vibenna... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile; Chiusura al traffico veicolare in via San Rufo nel tratto da via Roma a via Dei Crispolti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 20 aprile 2026 – Comune di Rieti; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma. Traffico Roma del 20-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Stamani in Città via Forte traffico diffuso se ne riscontra in via ... romadailynews.it Traffico Lazio del 20-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra le uscite di Santa Severa Civitavecchia Sud in ... romadailynews.it Weekend a Roma con modifiche alla viabilità tra eventi, concerti, sport e cantieri: traffico intenso e possibili disagi su più quadranti della città Eterna - facebook.com facebook