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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dinamica di frenata e grip su bagnato: il punto di forza del Proxes ST III. Per un SUV di grandi dimensioni, la gestione della massa in fase di decelerazione è un fattore critico che determina la sicurezza attiva del veicolo. Il Toyo Proxes ST III affronta questa sfida attraverso un design del battistrada specificamente studiato per garantire prestazioni di frenata ottimali quando la superficie stradale presenta accumuli d’acqua.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toyo Proxes St Iii ( 275/55: Qualità e prezzo

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Toyo Proxes ST III | Guida acquisto per SUV sportivi.

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