Tonali il ritorno in Serie A è utopia | un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate

Sandro Tonali non potrà tornare in Serie A questa estate, poiché un ostacolo legale blocca qualsiasi trattativa. La Juventus ha ormai rinunciato all’idea di riportarlo nel campionato italiano, mentre due grandi club europei si contendono il suo acquisto. La situazione rende difficile il ritorno del centrocampista italiano nel nostro campionato, con le trattative ancora in corso tra le due squadre coinvolte.

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