Stragà dove vuoi andare? A Bologna si sta bene! Gianni Morandi e il blitz nel videoclip

Un episodio ha coinvolto un noto cantante durante le riprese di un videoclip nella città di Bologna. Il cantante, riconoscibile dalla voce e dall’aspetto, si è rivolto a un giovane ciclista che stava passando, chiedendogli “Stragà, dove vuoi andare? A Bologna si sta bene!”. La scena si è svolta nelle vie del centro storico, mentre un giovane in mountain bike attraversava le strade. Gli agenti sono stati chiamati sul posto per gestire la situazione.

Bologna, 20 aprile 2026 – La Bella Bologna. Un giovane ciclista percorre le strade del capoluogo in mountain bike. Portici, piazze, scorci urbani. Il videoclip della canzone di Federico Stragà uscita il 2 aprile restituisce un’immagine moderna della città. Un filo di tradizione e cambiamento. Bologna è luogo vissuto ogni giorno, non solo una cartolina. Per questo l’ospite d’onore non poteva non essere un simbolo della città come Gianni Morandi. Un ritorno che unisce musica e racconto. “Sono cresciuto con il mito di Bologna - racconta l’artista - una città che immaginavo come simbolo di libertà, cultura e divertimento. Vivendoci, ho scoperto una realtà più complessa, fatta di contrasti: da un lato la bellezza, le opportunità, l’atmosfera unica; dall’altro un senso di disordine e una libertà che a volte sembra sconfinare nell’inciviltà”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Stragà, dove vuoi andare? A Bologna si sta bene!” Gianni Morandi e il blitz nel videoclip Notizie correlate Gianni Morandi pubblica Monghidoro. Il 15 aprile parte il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”A POCHE SETTIMANE DALLA PARTENZA DEI LIVE NEI PALAZZETTI “C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026” GIANNI MORANDI STORYGIANNI MORANDI PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO... Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà con Gianni Morandi tra amore e contraddizioni; La Bella Bologna secondo STRAGÀ, con MORANDI tra i fan. Il nuovo singolo; Ascolti tv ieri sera 10 aprile, De Martino vola con lo speciale di 'Affari Tuoi': i dati; Ascolti tv venerdì 10 aprile: vince Dalla strada al palco (21%), il Grande Fratello Vip (17.2%), i dati Auditel. Stragà, dove vuoi andare? A Bologna si sta bene! Gianni Morandi e il blitz nel videoclipUn giovane ciclista percorre le strade del capoluogo in mountain bike. Portici, piazze, scorci urbani. Il videoclip della canzone ‘La Bella Bologna’ di Federico Stragà – uscita il 2 aprile – restituis ... msn.com La Bella Bologna di Stragà: C’è Morandi che fa il tifoGianni l’ho tirato dentro perché ci conosciamo da quando, nel’ 99, scesi in campo per la mia prima partita con la maglia della Nazionale Cantanti racconta Federico Stragà a proposito della presenza ... ilrestodelcarlino.it Quanto amiamo Gianni Morandi Qua le foto del concerto a Milano: https://www.varesenews.it/photogallery/gianni-morandi-in-concerto-allunipol-forum-di-assago/ - facebook.com facebook "Io conosco Gianni Morandi", #Spalletti scatenato in tv sull'esultanza dei giocatori della #Juve. E in studio... x.com