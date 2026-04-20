Domenica 19 aprile 2026, durante la trasmissione televisiva, un noto ballerino e conduttore ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con il pubblico, con particolare attenzione alle interazioni avute a teatro. Ha anche parlato delle sue preferenze riguardo alle donne, riferendosi alle proposte audaci ricevute da alcune fan. Le sue dichiarazioni hanno suscitato interesse tra gli spettatori e sono state oggetto di discussione sui social network.

Ospite di Che tempo che fa domenica 19 aprile 2026, Stefano De Martino ha parlato dell’importanza di avere un rapporto diretto col pubblico, che ha coltivato soprattutto a teatro, ma ha anche parlato di donne – nello specifico delle spettatrici che gli fanno proposte audaci. Ha anche spiegato perché Herbert Ballerina potrebbe essere la sua donna ideale. “ Il teatro è la mia più grande palestra, anche perché il pubblico arriva da casa, si è sistemato per te, trova il parcheggio, paga il parcheggio, paga il biglietto. Quando te li trovi davanti devi fare qualcosa ” ha detto Stefano parlando del suo rapporto col pubblico. È in quel contesto che nascono anche gli episodi più particolari legati al rapporto con le spettatrici.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino da Fazio svela la sua “donna ideale” e racconta le proposte audaci delle fan

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