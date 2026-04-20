Si celebrano i 153 anni della Polizia Locale di Ravenna | attività in piazza e premiazione degli agenti meritevoli

Questa mattina nel centro di Ravenna si è tenuta la cerimonia per i 153 anni dalla fondazione della Polizia Locale. L’evento ha visto diverse attività svolte in piazza, con momenti dedicati alla premiazione degli agenti che si sono distinti per meriti. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione e della stessa polizia, con una serie di iniziative rivolte ai cittadini.

Questa mattina in centro a Ravenna si è celebrato il 153esimo annuale della fondazione del corpo di Polizia Locale del Comune di Ravenna. Doppia iniziativa per l'occasione. In piazza del Popolo e piazzetta Einaudi era presente un banchetto informativo del corpo di polizia, si svolgevano attività.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Concorso per 4 istruttori agenti di Polizia Locale, pubblicato l’elenco degli ammessiSono settantuno gli ammessi alla prova scritta del concorso indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione di quattro istruttori agenti di Polizia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si celebrano i 153 anni della Polizia Locale di Ravenna: attività in piazza e premiazione degli agenti meritevoli; Si celebrano i 153 anni della Polizia Locale di Ravenna: attività in piazza e premiazione degli agenti meritevoli; Brescia, Polizia Locale celebra 153 anni; Il 153esimo annuale della fondazione della Polizia Locale di Ravenna (foto Massimo Argnani). La cerimonia per il 153° Anniversario dalla fondazione del Corpo Polizia Locale di BresciaLe celebrazioni, che si sono svolte nella chiesa di San Cristo, definita la piccola Cappella Sistina di Brescia, hanno visto gli interventi della sindaca, del comandante del Corpo e di altre autorità. quibrescia.it Polizia Locale, automobilisti indisciplinati 190mila multe e 1.399 patenti sospeseA 153 anni dalla fondazione, avvenuta il 18 aprile 1873, la Polizia Locale di Brescia ha celebrato il proprio anniversario con una cerimonia che ha unito riconoscimento del servizio svolto e lettura d ... brescia.corriere.it Auto con quattro persone a bordo finisce fuori strada L’intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia locale - facebook.com facebook #Avviso #Viabilità ️ La Centrale operativa della Polizia locale comunica rallentamenti in via San Donà, a causa di un incidente stradale Pattuglia della Polizia locale sul posto x.com