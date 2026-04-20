Serre per la produzione di marijuana in un appartamento di Brindisi | giovane nei guai

Un giovane è stato scoperto mentre gestiva due serre illegali all’interno del suo appartamento nella periferia di Brindisi. Le autorità hanno trovato piante di marijuana ancora in crescita e infiorescenze essiccate, che erano state coltivate e conservate nel suo domicilio. L’indagine ha portato al sequestro di sostanze illegali e all’arresto del giovane, che ora si trova a disposizione delle forze dell’ordine.

BRINDISI - Aveva allestito un paio di serre clandestine di piante di marijuana e infiorescenze essiccate, nel suo appartamento nella periferia di Brindisi. Un giovane è stato denunciato a piede libero a seguito di una perquisizione effettuata dai militari della Guardia di finanza del comando.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Serra di marijuana: la fidanzata racconta tutto ai carabinieri, compagno nei guaiUn italiano di 40 anni denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo il sequestro di marijuana in casa. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La fornitura di angurie sarà regolata in modo molto favorevole in questa stagione; Serre di Primavera da Ros’e Mari. Due giornate immersi tra rose, gusto e musica; Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Serre di Primavera Edizione Wine & Roses 18 - 19 Aprile - L'Unione Sarda.it. Vince ancora la neopromossa Club Serre contro l'SV Atletico Agropoli. Nella parte alta della classifica vincono anche Atletico Pisciotta sul campo del Quadrivio, e lo Sporting Club Palomonte contro un Sapri già retrocesso in seconda categoria. - facebook.com facebook