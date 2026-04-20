Nella notte a Rotondi si è verificato un incidente tra una motocicletta e un’auto che ha coinvolto due giovani. L’urto si è verificato in via principale e ha causato gravi ferite ai due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i giovani in ospedale. Attualmente sono in terapia intensiva e le loro condizioni sono considerate gravi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un violento impatto tra una motocicletta e un’auto ha scosso la tranquillità notturna di Rotondi, lasciando due giovani in condizioni critiche. Il sinistro è avvenuto nella zona di Campizze, lungo la Statale Appia, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, quando il mezzo a due ruote si è schiantato contro un veicolo leggero. Il conducente della moto, un trentenne originario di Montesarchia, è stato trasportato d’urgenza via cielo verso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove i medici lo stanno monitorando in terapia intensiva. La passeggera, una donna di 35 anni, è stata invece portata al San Pio di Benevento. Entrambi i feriti sono attualmente in prognosi riservata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro notturno a Rotondi: due giovani in terapia intensiva

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