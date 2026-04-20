Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Sono state adottate sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni in diverse strutture educative. Un elenco regionale mostra quali istituti hanno ricevuto queste disposizioni in conformità con l'articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025. Le decisioni riguardano studenti che sono stati temporaneamente esclusi dalle attività scolastiche, con le strutture predisposte ad accoglierli durante il periodo di sospensione.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Sanzioni disciplinari: ALLONTANAMENTO degli studenti dalle LEZIONI, elenchi degli enti e delle associazioni idonei per l'accoglienza. Ecco gli AVVISI degli USR (in aggiornamento); Mancata vigilanza all'infanzia: annullata la sanzione alla docente, ecco perchè; Valditara sulle occupazioni: sanzioni e risarcimento danni. Sanzione disciplinare a scuola? Controlla prima il sito web: ecco il motivoAnalizziamo la sanzione disciplinare a scuola e le conseguenze della mancata pubblicazione del codice disciplinare. informazionescuola.it Lavoro: trattenute disciplinari illegittime se anticipano la sanzioneLa trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento per un danno causato dal dipendente, anche nei casi in cui è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) riferito al lavoratore, non può ... pmi.it Multa, sospensione o richiamo: quando la sanzione disciplinare è legittima Guida alle sanzioni disciplinari: dal richiamo verbale al trasferimento. Scopri il principio di... facebook Sanzione disciplinare a scuola Controlla prima il sito web: ecco il motivo x.com