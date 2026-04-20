Mercoledì 22 aprile alle 17, la biblioteca civica Corradi di Sanremo organizza un nuovo incontro dedicato ai bambini tra i 4 e i 6 anni. L’evento fa parte del programma Nati per leggere e si svolge nella sala Rubino, offrendo ai piccoli la possibilità di immergersi nel mondo dei libri. L'iniziativa mira a coinvolgere i più giovani attraverso attività di lettura e laboratori tematici.

Mercoledì 22 aprile alle ore 17, la biblioteca civica Corradi di Sanremo ospiterà un nuovo appuntamento del programma Nati per leggere, rivolto ai bambini tra i 4 e i 6 anni. L'iniziativa, denominata Nati per una storia, prevede sessioni di lettura ad alta voce presso la sala ragazzi Antonio Rubino per stimolare le capacità narrative e linguistiche dei più piccoli attraverso il coinvolgimento diretto della famiglia. Investimenti sulla formazione culturale precoce e spazi dedicati Il progetto non .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: la magia dei libri accoglie i piccoli nella sala Rubino

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Sono felicissimo. Oggi mancano nove mesi a Sanremo: siamo al momento del concepimento. Noi daremo alla luce un festival. La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani il festival più brutto della storia o un festival mer - facebook.com facebook

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