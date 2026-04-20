Russia l’ombra del passato | il rischio di un nuovo totalitarismo

In Russia, la gestione del potere sta attraversando una fase critica, con segnali che ricordano il passato sovietico. Le autorità hanno adottato misure che rafforzano il controllo sulla stampa e sui movimenti di opposizione, mentre le leggi vengono modificate per limitare ulteriormente le libertà civili. Questi sviluppi sollevano preoccupazioni sulla possibilità di un ritorno a forme di governo autoritarie e di un rafforzamento del potere centrale.

La gestione del potere in Russia affronta oggi una sfida storica che richiama le ombre del passato sovietico, mentre l’attuale leadership si avvicina progressivamente a un modello di controllo totale sulla società. Nonostante le repressioni subite da migliaia di oppositori sotto la presidenza di Putin, il livello di coercizione non ha ancora raggiunto le dimensioni catastrofiche dell’era stalinista, durante la quale milioni di individui vennero deportati nei gulag. L’eredità di Smith e il confronto tra due epoche. Analizzare la trasformazione della Russia richiede uno sguardo profondo sui meccanismi di smantellamento dei regimi autoritari. Lo storico dell’Università di Cambridge, Mark B.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russia, l’ombra del passato: il rischio di un nuovo totalitarismo Notizie correlate Leggi anche: Il Signore degli Anelli: L’ombra del Passato. Tutto sul nuovo film di Stephen Colbert Sinner riparte da Doha: focus sul servizio dopo la semifinale agli Australian Open e l’ombra del Clostebol nel passato.Sinner Rientra a Doha: Servizio e Nuove Sfide per il Tennista Azzurro Doha, Qatar – Jannik Sinner ha inaugurato oggi la sua preparazione per l’Atp... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Russia vuole occupare un'isola in Europa per sfidare la Nato, l'allarme del capo della difesa svedese; La vittoria di Magyar in Ungheria non elimina l’ombra di Orbán; Bulgaria, gli exiti poll danno avanti l'ex presidente Radev; L’ombra della Cina dietro il cessate il fuoco in Iran: Pechino vince anche senza mediare. Russia, la Gran Bretagna minaccia di sequestrare una petroliera della flotta ombraLa Gran Brtagna minaccia di sequestrare una petroliera della flotta ombra legata alla Russia, in una mossa di escalation che potrebbe portare all'apertura di un nuovo fronte contro Mosca, in un ... ilmessaggero.it Russia, otto nuove petroliere della flotta ombra individuate nella Manica. È scontro con l'Europa. La mappa delle naviLa flotta ombra russa continua a essere motivo di scontro fra Putin e l'Europa. Non si ferma il transito di navi mercantili sanzionate per il sospetto aggiramento delle restrizioni imposte ... ilmattino.it "La #Russia ha tutto da guadagnare da quello che sta succedendo in #Iran. Sospendere l'approvvigionamento di gas da Mosca è stata una decisione politica" @CottarelliCPI #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com Il paese della pizza è il secondo produttore mondiale di caviale. Non è una di quelle cose che si indovinano al primo tentativo. Russia, Iran, forse la Francia. L'Italia, no — non viene in mente. Eppure è lì, al secondo posto, con 65 tonnellate l'anno e circa il 20% - facebook.com facebook