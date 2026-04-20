Il portiere è stato valutato 6 e ha avuto un ruolo decisivo nel bloccare un tiro di Conceicao al 23’, impedendo il raddoppio della Juventus. La squadra ha subito due gol e la partita ha segnato un miglioramento rispetto alla prestazione negativa precedente, dopo la difficile notte al Villa Park. Sohm e Pobega hanno mostrato problemi nella fase difensiva, mentre Castro si trova in difficoltà e sembra sempre più stanco.

Ravaglia 6. Può poco sui due gol bianconeri, decisivo al 23’ nel negare il 2-0 a Conceicao. Alla fine è un parziale riscatto dopo la notte da incubo del Villa Park. Zortea 5. Costantemente in affanno e sempre incline a spalancare le porte della fascia ai dirimpettai bianconeri. Helland 5. Alla sua prima da titolare deve vedersela con una Juve che pianta le tende in area rossoblù: non proprio il miglior regalo che potesse fargli Italiano. È in ritardo sul 2-0 di Thuram (ma in allargata compagnia), s’infortuna pure. Sohm 5. Non contrasta e non tiene un pallone che sia uno. Prestazione da invisibile, il che contrasta con le ultime uscite in cui aveva portato solidità alla mediana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riscatto parziale per Ravaglia. Sohm e Pobega, la diga fa acqua. E Castro è sempre più spremuto

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