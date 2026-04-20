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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tecnologia Dry Contact Plus e Wet Braking Pro: come il battistrada gestisce l’aderenza. L’analisi tecnica del Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 rivela un approccio ingegneristico focalizzato sulla gestione dinamica dell’impronta a terra attraverso due pilastri tecnologici distinti. La prima innovazione riguarda la tecnologia Dry Contact Plus, progettata specificamente per ottimizzare le prestazioni su strade asciutte. Questa soluzione permette alla superficie di contatto del pneumatico di adattarsi direttamente allo stile di guida dell’automobilista e alle irregolarità della superficie stradale incontrata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Recensione Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (

first impression Goodyear Eagle F1 Assymetric 6

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