Raccolta della plastica in Brianza si cambia | la novità

In Brianza, la raccolta della plastica subirà una modifica prima dell’entrata in vigore delle nuove norme europee, prevista per agosto. La regione ha deciso di anticipare i cambiamenti per adeguarsi più rapidamente alle disposizioni europee sulla gestione dei rifiuti. La novità riguarda le modalità di raccolta e smaltimento dei materiali plastici, che saranno aggiornate prima rispetto alle scadenze indicate a livello comunitario.

In Brianza, per quel che concerne la raccolta della plastica, si anticiperà persino l'entrata in vigore delle nuove norme europee previste per agosto. E il cambio di passo interesserà circa 700mila cittadini nel territorio. Prende il via lunedì 20 aprile la campagna informativa promossa da.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Raccolta rifiuti, cambia il calendario: ecco tutte le novitàNuove regole per la raccolta differenziata e un momento di confronto aperto con la cittadinanza per accompagnare il cambiamento. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Raccolta della plastica, in Brianza si cambia: la novità; Via alla raccolta differenziata delle capsule del caffè in plastica; Programma distribuzione sacchetti raccolta differenziata della plastica; Plastica monouso, l'UE migliora la raccolta: nel 2022 10 Paesi già oltre i target per il 2025. Nei territorio di CEM Ambiente; parte un progetto pilota per la raccolta delle capsule in plasticaCOREPLA: 170 Comuni del Nord Italia gestiti da CEM Ambiente e SILEA avviano la raccolta delle capsule in plastica di bevande e caffè, anticipando l’applicazione della normativa europea. Al via la camp ... mi-lorenteggio.com Al via in 170 Comuni la raccolta differenziata delle capsule in plastica per caffè e bevandeHa preso il via il 20 aprile la campagna informativa Dopo il caffè, fai la cosa giusta. Riciclami promossa da Corepla per accompagnare l’avvio della raccolta delle capsule in plastica per caffè e be ... macplas.it buongiornoegitto.com. . Per chi vuole sapere di più della raccolta fondi, potete andare sulla nostra pagina Facebook di Buongiorno Egitto.com - facebook.com facebook