Prossimo turno Serie A 2025 2026 | tutte le partite e dove vederle

La trentaquattresima giornata di Serie A per la stagione 20252026 si svolgerà tra venerdì 24 e lunedì 27 aprile, con tutte le partite programmate in questo arco di giorni. Le gare si giocheranno in diversi stadi italiani, con molte sfide che coinvolgono squadre in corsa per la qualificazione alla Champions League e per evitare la retrocessione. Le partite saranno trasmesse sui canali televisivi e piattaforme digitali ufficiali.

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