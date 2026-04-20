Lunedì si disputa la partita tra Lecce e Fiorentina, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un momento della stagione in cui entrambe le squadre cercano di ottenere punti importanti per la classifica. Sono disponibili informazioni su statistiche, formazioni probabili e modalità di visione in diretta tv e streaming.

Lecce-Fiorentina è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quattro sconfitte di fila hanno fatto sprofondare il Lecce in zona retrocessione. Ma nulla è perduto, perché la Cremonese, che sarebbe salva in questo momento, è distante solamente un punto in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Fiorentina, grazie alla vittoria sulla Lazio della scorsa settimana, si è ormai allontanata del tutto dalle zone complicate della graduatoria. E la viola ormai a questo campionato da chiedere non ha più nulla – se non qualche punto per l’aritmetica – quindi occhio alle motivazioni che potrebbero decisamente fare la differenza in questo match.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Fiorentina: almeno c’è l’aggancio

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