Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il 19 aprile 2026, il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale si aggira attorno a 0,376 euro per metro cubo, equivalenti a circa 39,88 euro per megawattora. Questa cifra rappresenta il valore medio del gas all’ingrosso in questa giornata. I dati indicano una situazione stabile rispetto alle tendenze recenti, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 19 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,376 €Smc (pari a 39,88 €MWh). Questa quotazione rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas all’ingrosso. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, passando dai 58,06 €MWh (0,547 €Smc) del 1 Aprile 2026 ai 39,88 €MWh (0,376 €Smc) del 19 Aprile 2026. Dopo una fase di volatilità a inizio mese, con valori superiori ai 50 €MWh, il mercato ha registrato una progressiva diminuzione, stabilizzandosi sotto i 40 €MWh nelle ultime sedute.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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