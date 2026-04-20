Postepay e BancoPosta le app spione dei cellulari degli utenti | stangata da 12,5 milioni di euro dal Garante della Privacy

Il Garante per la Privacy ha multato Poste Italiane per un totale di circa 12,5 milioni di euro, riguardo alle app Postepay e BancoPosta. Le sanzioni sono state comminate per presunte violazioni legate alla raccolta e all’uso dei dati personali degli utenti tramite queste applicazioni. L’azione dell’autorità si basa su accertamenti effettuati nei mesi scorsi, che hanno evidenziato comportamenti ritenuti non conformi alle normative sulla tutela della privacy.

Il Garante per la Privacy ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A. per aver trattato illecitamente i dati personali di milioni di utenti. Lo annuncia una nota dell’Autorità. L’istruttoria – avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024 – ha riguardato, in particolare, le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay che, spiega l’Authority, «comportavano un’ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni. Il Garante della Privacy sanziona Poste Italiane e PostePay per oltre 12,5 milioni di euroIl Garante per la Privacy ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a PostePay S.p.A., per aver trattato ... rainews.it Multa da 12,5 milioni a Poste Italiane e Postepay, il Garante della Privacy: «Invasione eccessiva nel privato degli utenti»Il Garante per la Privacy «ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato ... corriere.it