Nel 2026, la polo donna si presenta con tagli più moderni e tessuti leggeri, abbandonando l’aspetto sportivo tradizionale. I colori pastello dominano la scena, dando un tocco di freschezza e originalità ai modelli di tendenza. Questa maglietta, un tempo simbolo di sport e casual, si trasforma in un capo versatile adatto a diverse occasioni. La sua evoluzione riflette un’attenzione crescente verso stili pratici e contemporanei.

Sulle passerelle PE2026 è stata la polo a mezze maniche a primeggiare. Da Miu Miu l'abbiamo vista in versione preppy, aderente e con colletto bon ton; da Casablanca, invece, è stato il modello a righe a conquistare la runway, strategicamente indossato in layering con la t-shirt a maniche lunghe. La palette cromatica non ha lasciato spazio a dubbi: quest'anno sì a nuance vitaminiche come l'arancione e il rosso e a sfumature pastello tra cui il rosa, perfette per aggiungere energia e femminilità alle mise di stagione. Da tenere d'occhio anche la variante con mezza zip, particolarmente amata dalle trendsetter. In tessuto liscio oppure a costine sottili, questo modello si indossa praticamente con tutto, dal jeans straight alla mini audace.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Polo donna, i modelli di tendenza nel 2026

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