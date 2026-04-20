Entro il 1° maggio 2026, migliaia di lavoratori italiani devono presentare domanda per accedere alle pensioni anticipate con almeno 35 anni di contributi e meno di 62 anni di età. Questa richiesta riguarda le uscite con quote 97,6 e 98,6, che non prevedono un adeguamento dell’età anagrafica. La scadenza è stata comunicata dall’Inps attraverso un messaggio ufficiale, rendendo quella data un punto di riferimento importante per chi vuole pensionarsi presto.

C’è una data da segnare in rosso per migliaia di lavoratori italiani: il 1° maggio 2026. È il termine fissato dall’Inps - con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026 - per presentare la domanda di riconoscimento delle attività cosiddette “usuranti”, passaggio necessario per accedere alla pensione anticipata nel 2027. Quota 97,6 e 98,6: come funzionano Si tratta delle cosiddette quota 97,6 (almeno 35 anni di anzianità contributiva e minimo 61 e 7 mesi di età per i lavoratori dipendenti) e quota 98,6 (almeno 35 anni di contributi e minimo 62 e 7 mesi di età per gli autonomi). Il punto più favorevole per queste categorie riguarda il meccanismo di aggiornamento dei requisiti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età)

PENSIONE CON 30 ANNI DI CONTRIBUTI: quanto prendi e come andarci!

Notizie correlate

Pensioni 2026, via alle domande per Quota 97,6: la circolare Inps per lasciare il lavoro prima dei 62 anniFino al 1° maggio 2026 è possibile fare domanda per accedere alla pensione anticipata riservata a chi svolge lavori usuranti.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età); Inps, entro il primo maggio le domande per pensioni per lavori usuranti; Pensione netta Militari e Forze Armate con le novità 2026; Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età).

Pensioni con 35 anni di contributi e meno di 62 di età: per quota 97,6 e 98,6 domanda entro il 1° maggio (senza adeguamento dell'età)C’è una data da segnare in rosso per migliaia di lavoratori italiani: il 1° maggio 2026. È il termine fissato dall’Inps ... msn.com

L’anno prossimo puoi andare in pensione prima dei 62 anni, ma serve il modulo AP45: come richiederlo oraSe stai pensando di accedere alla pensione prima dei 62 anni nel 2027, c'è un passaggio fondamentale che non puoi assolutamente trascurare. Come fare già quest'anno. finanza.com

Pensioni, la Cassazione conferma: taglio alla rivalutazione legittimo - A chi si applica e perché La giurisprudenza conferma la possibilità di interventi sull’adeguamento all’inflazione. Misure mirate soprattutto sugli assegni medio-alti - facebook.com facebook

Il convegno Enasarco "Pensioni e benefici degli agenti e rappresentanti di commercio". Saluto del Vicepresidente della Camera, @fabiorampelli. Segui la diretta: bit.ly/Evento200425 x.com