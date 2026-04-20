Paola Caruso il retroscena clamoroso da Elena Morali | Tre persone per bloccarla

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati recenti episodi che hanno attirato l’attenzione. Secondo quanto riferito, Elena Morali avrebbe raccontato di aver avuto tre persone coinvolte nel tentativo di bloccare un’altra concorrente. La situazione ha contribuito a mantenere un’atmosfera molto tesa tra le partecipanti, con discussioni e confronti che continuano a suscitare attenzione tra i media.

Nella Casa del Grande Fratello Vip il clima continua a restare incandescente e, ancora una volta, a far discutere non sono soltanto le dinamiche di gioco, ma soprattutto i rapporti sempre più tesi tra alcune protagoniste. A infiammare il confronto fuori dal loft sono le reazioni del pubblico, che nelle ultime ore ha concentrato la propria attenzione su Paola Caruso, finita al centro di una nuova ondata di polemiche. Il motivo sarebbe legato al suo atteggiamento nei confronti di Antonella Elia, reduce da un passaggio decisivo nel reality. La decima puntata ha infatti cambiato gli equilibri interni, consegnando ad Antonella Elia l’accesso alla finale grazie alla vittoria al televoto contro Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Lascio Antonella Elia e Paola Caruso a litigare e pronte a portarsi in tribunale, le ritrovo in versione Lilli e il Vagabondo. STO VOLANDO facebook