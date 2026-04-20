PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026 | RAI1 IN SALSA FERRAGOSTO CANALE 5 FRIZZANTE

Dal 26 aprile al 2 maggio 2026, i palinsesti televisivi di diverse emittenti includono programmi e programmazioni vari. Su Rai1 sono in programma alcuni appuntamenti speciali legati al Ferragosto, mentre Canale 5 propone contenuti dal tono più frizzante. Le altre emittenti, come La7, Tv8 e Nove, presentano una serie di programmi tra nuove produzioni e repliche. La programmazione di La7 Cinema completa il quadro settimanale.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (34) 1ªTv L: La Buona Stella (33) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Roberto Bolle: Viva La Danza G: Uno Sbirro in Appennino (44) 1ªTv V: L’Eco del Cuore 1ªTv S: TecheTecheTè: Mille e Una Cover (12) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (36) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1316) M: Battiti Live Spring new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Il Diavolo veste Prada S: Amici di Maria De Filippi (79) Nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23 1ªTv L: The Floor: Ne...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026: RAI1 IN SALSA FERRAGOSTO, CANALE 5 FRIZZANTE Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Programmazione tv, cambia il palinsesto di Canale 5: Grande Fratello Vip cambia giorno; Arte in tv dal 19 al 25 aprile: Caravaggio, Kiefer e Borromini tra i protagonisti della settimana; PUGLIA CULTURE, in circuito La programmazione della settimana dal 20 al 26 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; Rai, la settimana che verrà in Tv: Giletti sparisce (controvoglia), De Martino si allunga a sorpresa, Milly Carlucci chiude. Annunciati i palinsesti estivi della Rai - facebook.com facebook