Oroscopo della settimana 20-26 aprile 2026 | la classifica di Eryx su lavoro denaro e occasioni segno per segno

La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si apre con il passaggio del Sole nel segno del Toro e l'incontro tra Mercurio e Saturno. Questi eventi astrologici indicano un momento favorevole per chi si impegna a trasformare le proprie idee in risultati concreti. Le influenze planetarie coinvolgono vari aspetti della vita quotidiana, tra cui lavoro, denaro e opportunità, offrendo nuove possibilità di sviluppo personale e professionale.

La settimana 20-26 aprile 2026 è partita con un cambio di passo chiaro e favorevole: da oggi il Sole entra in Toro e Mercurio incontra Saturno, una coppia di ingressi che premia chi trasforma idee in risultati misurabili. Non è una settimana da fretta o entusiasmo generico, ma da costruzione vera: chi cura i dettagli rafforza posizione, margini e credibilità. Nel ritmo italiano di fine mese —.🔗 Leggi su Feedpress.me

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