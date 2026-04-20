A inizio aprile, Norimberga e The Boys si trovano in testa alla classifica delle serie più viste in Italia, secondo i dati di JustWatch. La piattaforma ha diffuso l’elenco delle produzioni più popolari nella settimana recente, evidenziando le preferenze degli utenti per determinati titoli in streaming. La classifica si basa sui dati di visualizzazione raccolti nelle ultime sette giorni.

JustWatch ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana. Per i film, si mantiene al primo posto per la seconda settimana consecutiva Norimberga, ambientato nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La storia segue uno psichiatra statunitense chiamato a valutare la sanità mentale di alcuni importanti prigionieri nazisti, stabilendo se siano idonei a essere processati per crimini di guerra. Tra dilemmi etici e pressioni politiche, il suo lavoro si complica ulteriormente quando si trova faccia a faccia con Hermann Göring, figura chiave del regime hitleriano.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Norimberga e The Boys guidano lo streaming in Italia nella classifica di inizio Aprile

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